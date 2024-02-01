Стало известно, когда Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ»

Стало известно, когда нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе объявит об уходе из парижского клуба, сообщает испанское издание Marca.

По сведениям источника, случится это уже в феврале. Напомним, ранее стало известно, что мадридский «Реал» изменил свою позицию по трансферу Килиана Мбаппе. В испанском клубе уверены, что смогут осуществить переход французского форварда.

Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.