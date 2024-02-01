Роналду не попал на официальный постер «Аль-Насра» к игре с «Интер Майами» с Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал на официальный постер команды к товарищескому матчу с американским «Интер Майами» с Лионелем Месси, который пройдёт 1 февраля.

Фото: Пресс-служба «Аль-Насра»

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не будет выпускать его на поле. Однако после появилась новость, что португалец занимается с тренером по физподготовке и может появится в товарищеской игре.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В текущем сезоне португалец принял участие в 25 играх о всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. В минувшем сезоне аргентинец провёл за новую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 мячами и пятью ассистами.