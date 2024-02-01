ЦСКА уверенно обыграл узбекистанский «Андижан»

Сегодня, 1 февраля, прошёл товарищеский матч с участием московского ЦСКА и узбекистанского «Андижана». Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
На восьмой минуте Виктор Мендес отдал пас на Виктора Давилу, который вырезал передачу на Антона Заболотного, а тот спокойно реализовал выход один в один. На 59-й минуте Давила отдал пас на Тамерлана Мусаева, который с угла вратарской упрочил преимущество армейцев.
Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля — с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- 1 февраля 2024
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