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ЦСКА уверенно обыграл узбекистанский «Андижан»

ЦСКА уверенно обыграл узбекистанский «Андижан»
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Сегодня, 1 февраля, прошёл товарищеский матч с участием московского ЦСКА и узбекистанского «Андижана». Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

На восьмой минуте Виктор Мендес отдал пас на Виктора Давилу, который вырезал передачу на Антона Заболотного, а тот спокойно реализовал выход один в один. На 59-й минуте Давила отдал пас на Тамерлана Мусаева, который с угла вратарской упрочил преимущество армейцев.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Андижан
Андижан, Узбекистан
1:0 Заболотный – 8'     2:0 Мусаев – 59'    

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля — с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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