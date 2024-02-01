«КАМАЗ» объявил о подписании воспитанника «Краснодара» Иванова

«КАМАЗ» объявил о подписании воспитанника «Краснодара» Дмитрия Иванова.

«Дмитрий Иванов с нами! Состав нашей команды пополнил центральный защитник. Дмитрий является воспитанником академии ФК «Краснодар». Футболист будет играть в нашей команде под 43-м номером. Добро пожаловать в команду, Дима!», — сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Иванов проводил нынешний сезон в «Краснодаре-2», который выступает в ЛЕОН-Второй лиге. В общей сложности защитник сыграл за «быков» 14 матчей в чемпионате, где отметился одним забитыми мячом. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

«КАМАЗ» после 20 сыгранных матчей Мелбет Первой лиги располагается на девятом месте с 25 очками.