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Мухамадиев: была уверенность, что Таджикистан удачно сыграет в Кубке Азии

Мухамадиев: была уверенность, что Таджикистан удачно сыграет в Кубке Азии
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Известный таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев был уверен в том, что Таджикистан удачно сыграет в Кубке Азии.

«Перед началом Кубка Азии было чувство, что ребята сыграют хорошо. Они приобрели хороший опыт в Лиге чемпионов, играли с очень хорошими командами против хороших футболистов. Там высокий уровень. Приобретя такой опыт, играть они стали очень раскрепощено. Была уверенность, что удачно сыграют в Кубке Азии. Чемпионат и Лига чемпионов закончились поздно, поэтому у них был определённый тонус в декабре, а Кубок начался в январе. Это тоже имеет значение», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная Таджикистана вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места, имея в своём активе четыре очка. Уже 2 февраля национальная команда Таджикистана в 1/4 финала азиатского турнира сыграет со сборной Иордании.

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