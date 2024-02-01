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Защитник «Челси» может стать одноклубником Далера Кузяева

Защитник «Челси» может стать одноклубником Далера Кузяева
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Французский «Гавр», за который выступает российский хавбек Далер Кузяев, работает над подписанием центрального защитника «Челси» Маланга Сарра. Об этом сообщает журналист Санти Уна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Гавра» предпринимают активные попытки по переходу 25-летнего игрока обороны в последние часы зимнего трансферного окна. Отмечается, что «Челси» не будет против продажи французского футболиста.

Сарр выступает за «Челси» с 2020 года. За это время он провёл за «синих» 23 матча во всех турнирах, выиграв при этом Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В текущем сезоне защитник ни разу не появлялся на поле, так как не входит в планы тренерского штаба лондонцев.

Контракт защитника с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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