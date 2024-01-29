Отец Кузяева: Далера пригласили в «Гавр», чтобы он стал одним из лидеров команды

Адьям Кузяев, который является отцом российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, заявил, что футболиста пригласили во французский клуб, чтобы он стал одним из лидеров команды.

«У Далера во Франции всё хорошо, он уже полностью адаптировался. Вчера на выезде сыграли вничью с «Лорьяном», Далер сыграл отлично. Сейчас, слава богу, у него всё идёт нормально. Есть определённые сложности, сейчас идёт становления команды.

Его пригласили в «Гавр», чтобы он стал одним из лидеров команды. Я вижу, что очень много ребят в команде хотят о себе заявить, многие только подтягиваются. Конкуренция серьёзная, небо и земля по сравнению с тем, когда он только пришёл», — приводит слова Кузяева Metaratings.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.