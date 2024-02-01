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Источник: Сержиу Консейсау из «Порту» предложили Лапорте в качестве тренера «Барселоны»

Источник: Сержиу Консейсау из «Порту» предложили Лапорте в качестве тренера «Барселоны»
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Футбольный агент Жорже Мендеш предложил президенту испанской «Барселоны» Жоану Лапорте сделать главным тренером команды Сержиу Консейсау, который точно покинет «Порту» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Аарон Домингес в соцсети Х (ранее Twitter).

Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. С тех пор под руководством 49-летнего специалиста команда приняла участие в 356 матчах, в которых одержала победу в 259 играх, 46 раз сыграла вничью и 51 встречу проиграла. Сержиу в составе «Порту» выиграл три раза чемпионат Португалии, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии, а также один раз – кубок португальской лиги.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, о решении испанского специалиста покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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