Источник: Сержиу Консейсау из «Порту» предложили Лапорте в качестве тренера «Барселоны»

Футбольный агент Жорже Мендеш предложил президенту испанской «Барселоны» Жоану Лапорте сделать главным тренером команды Сержиу Консейсау, который точно покинет «Порту» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Аарон Домингес в соцсети Х (ранее Twitter).

Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. С тех пор под руководством 49-летнего специалиста команда приняла участие в 356 матчах, в которых одержала победу в 259 играх, 46 раз сыграла вничью и 51 встречу проиграла. Сержиу в составе «Порту» выиграл три раза чемпионат Португалии, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии, а также один раз – кубок португальской лиги.

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Напомним, о решении испанского специалиста покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).