«Оренбург» просит € 3-4 млн за Флорентина у «Бока Хуниорс» — TNT Sports

«Оренбург» просит € 3-4 млн за игрока команды Габриэля Флорентина у аргентинского «Бока Хуниорс», сообщает TNT Sports.

По информации источника, аргентинский клуб в ближайшие часы примет решение, стоит ли продолжать переговоры. Ранее руководство «Бока Хуниорс» хотело арендовать Флорентина, но «Оренбург» отказал.

Футболист перебрался в оренбургский клуб летом 2022 года из «Аргентинос Хуниорс», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,2 млн. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами, а его рыночная стоимость составляет € 2,5 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.