Каррера: невозможно полностью изолировать российской футбольный рынок

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что невозможно полностью изолировать российской футбольный рынок.

«Не удивляют ли меня сделки между европейскими и российскими клубами? Не вижу в этом никакой проблемы. Футбол — это бизнес. Возможно, сейчас у России меньше связей с футбольной Европой, чем раньше, но невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок. Там есть хорошие игроки», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение остаться в УЕФА.