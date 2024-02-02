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Игрок ЦСКА Агапов — о сборах: не сказал бы, что Федотов «жестит»

Игрок ЦСКА Агапов — о сборах: не сказал бы, что Федотов «жестит»
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Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о зимних сборах под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.

«Не сказал бы, что Владимир Валентинович (Федотов – Прим. «Чемпионата») «жестит». Сборы всегда сложные, это нормально. Как говорится, тяжело в учении — легко в бою», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Он продлится до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграли с узбекистанским «Андижаном» (2:0), 5 февраля встретятся с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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