Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, как год жил в доме Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал, как жил в доме португальского форварда Криштиану Роналду.

«Мы с Нани прожили в доме Криштиану Роналду почти год. Тренировка была в 9:30, но иногда нам приходилось идти в 6:30, потому что Роналду был в клубе, и мы шли с ним. Если бы у меня было 5% менталитета Роналду, я был бы в числе 20-ти лучших полузащитников того времени. Меня беспокоила эта бразильская сторона… Мысль о том, что мы уже всё выиграли и всё решено. Нежелание чего-то большего.

Как только я приехал, я пошел в дом к Криштиану. Я ему очень благодарен. Он опекал нас. Мы прожили в доме Роналду почти год. Мы ушли, потому что хотели уйти. Мы ничего не потратили. Роналду водил нас на тренировки, кормил, нанял для нас повара. Внутри и снаружи дома был бассейн, джакузи, теннисный корт, — приводит слова Андерсона Globo Esporte.

На данный момент Роналду является футболистом «Интер Майами».

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