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Шалимов: не нравятся разговоры, что в РПЛ всё плохо. В Европе тоже много тоскливых игр

Шалимов: не нравятся разговоры, что в РПЛ всё плохо. В Европе тоже много тоскливых игр
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Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об уровне команд Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 февраля, Шалимову исполняется 55 лет.

«Мне не нравится, когда говорят, что у нас здесь всё плохо и запущено, но я Европу тоже смотрю. Много матчей тоскливых, где идеи особо не прослеживаются. Есть Гвардиола, а кто ещё? Даже у сверхуспешного Анчелотти идей особо не видно — есть классный подбор игроков и понятная схема.

Да, есть идея итальянского футбола – катеначчо, подразумевающая хорошую организацию обороны. Но, когда мы начинаем гасить наш чемпионат, посмотрите, как играют средние испанские команды. Просто их никто не смотрит и говорят, что у нас не всё так хорошо», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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