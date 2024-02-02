Шалимов: никто из игроков «Спартака» не радует, а команда в двух очках от третьего места

Бывший полузащитник «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Мне игра в целом непонятна. Например, мне непривычно видеть Промеса центральным нападающим. У Соболева есть проблемы и с открыванием, и с созданием моментов, и с голами. С другой стороны, даже хорошо, что никто не радует на самом деле и команда в двух очках от третьего места. А если все начнут нас радовать, хотя бы 80% состава, можно будет рассчитывать на многое.

Есть надежда, что и Абаскаль сделает правильные выводы по длинной зимней подготовке, и трансферы усилят команду. Потому что из тех, кто пришёл раньше, никто, кроме Бабича, уверенно не вписался в состав. Так или иначе, у них два очка от третьего места, шесть — от «Зенита». А если в первом весеннем туре ещё и выиграют в Питере — останется три. При определённом раскладе могут быть третьими. Но может и в другую сторону всё развернуться — вплоть до условного седьмого места», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.