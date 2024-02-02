Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: Слуцкий — прекрасный специалист, который добился больших успехов

Бывший главный тренер «ПСЖ», а ныне наставник катарского клуба «Аль‑Духаиль» Кристоф Галтье высказался о Леониде Слуцком, возглавляющим китайский «Шанхай Шэньхуа». Вчера, 1 февраля, команда Слуцкого обыграла подопечных Галтье в товарищеском матче (1:0).

«Знаю, что Леонид Слуцкий — прекрасный специалист, который добился большого успеха. Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — сказал Галтье в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды в конце декабря. Официально тренерский штаб китайского клуба Слуцкий возглавил 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», также он возглавлял сборную России.