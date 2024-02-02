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Марко Николич: Бакаев в чемпионате ОАЭ становится всё лучше и лучше

Марко Николич: Бакаев в чемпионате ОАЭ становится всё лучше и лучше
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Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич высказался о футболисте Зелимхане Бакаеве, выступающем за эмиратский клуб «Аль-Вахда».

«Мы начали чемпионат 15 августа. Если бы играли тогда с русскими клубами, то без шуток — мы бы обыграли российские команды. Мне кажется, Бакаев не играет плохо. При новом тренере он начал выходить на поле. Забил в очень важном матче. Он всё лучше и лучше с каждым днём», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бакаев перебрался в команду из ОАЭ в сентябре и уже сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.

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