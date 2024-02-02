«Пари НН» объявил о переходе голкипера Вадима Лукьянова

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Вадима Лукьянова. Россиянин подписал с нижегородцами контракт на два с половиной года.

Лукьянову 21 год, он воспитывался в структуре «Ростова». На правах аренды голкипер выступал за ульяновскую «Волгу», «Кубань-Холдинг» и «Форте» из Таганрога. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 тыс.

«Пари Нижний Новгород» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на девятом месте в турнирной таблице. Нижегородская команда набрала 24 очка по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене.