В Минском «Динамо» сообщили, что ведут переговоры со «Спартаком» по аренде Мелёшина

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сообщил, что клуб ведёт переговоры с московским «Спартаком» по аренде Павла Мелёшина.

«Мы интересовались не только Мелёшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента. Да, мы заинтересованы в Мелёшине, но преждевременно говорить, что это произойдёт. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах. Надо, чтобы договорились клубы, чтобы сам Павел этого хотел, чтобы была заинтересованность со всех сторон. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.