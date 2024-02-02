Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Минском «Динамо» сообщили, что ведут переговоры со «Спартаком» по аренде Мелёшина

В Минском «Динамо» сообщили, что ведут переговоры со «Спартаком» по аренде Мелёшина
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сообщил, что клуб ведёт переговоры с московским «Спартаком» по аренде Павла Мелёшина.

«Мы интересовались не только Мелёшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента. Да, мы заинтересованы в Мелёшине, но преждевременно говорить, что это произойдёт. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах. Надо, чтобы договорились клубы, чтобы сам Павел этого хотел, чтобы была заинтересованность со всех сторон. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер «Динамо» Минск: мы готовы сотрудничать со «Спартаком» — есть хороший опыт с Зориным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android