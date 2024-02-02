Гаджиев: я не против видеть Мусаева главным тренером махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера команды. Напомним, Мусаев накануне покинул азербайджанский «Сабах» по собственному желанию. Аналогичная ситуация произошла и в «Динамо» — Курбан Бердыев по собственному желанию ушёл в отставку. Несмотря на это, Бердыев продолжит готовить команду к возобновлению сезона, пока махачкалинцы не найдут нового тренера.

«Когда будет решение по новому тренеру? Главный вопрос – не когда, а в том, чтобы оно было правильным. А для того, чтобы оно было правильным, нужно время.

Общались ли мы с Мусаевым? Это правда. С Мусаевым у нас был разговор, но я звонил, чтобы поддержать его после ухода из азербайджанского клуба. Так же было, и когда он покинул «Краснодар». У нас хорошие отношения. Вообще, я был бы не против видеть Мусаева на посту главного тренера «Динамо», но ему сейчас нужна микропауза, чтобы восстановиться», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, к зимнему перерыву «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024.