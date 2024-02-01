Мурад Мусаев: в идеале хотелось бы снова приступить к работе через месяц

Российский тренер Мурад Мусаев, накануне покинувший бакинский «Сабах» по собственному желанию, рассказал, что хотел бы вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.

«Мои планы сейчас — улететь на отдых с семьёй, а дальше посмотрим. Конечно, в идеале хотелось бы снова приступить к работе через месяц, но так бывает не всегда. В тренерском деле не знаешь, когда будет интересное предложение, чтобы начать работу. Думаю, что одного месяца мне будет вполне достаточно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

40-летний российский специалист возглавлял «Сабах» с октября 2021 года. Под его руководством команда провела 87 игр (48 побед, 16 ничьих, 23 поражения).

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении Мусаева на пост главного тренера «Алании».