Жоан Лапорта: «Реал» контролировал судей на протяжении 70 лет, Мадрид ведёт себя цинично

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике мадридский «Реал» за их отношение к испанскому арбитражу.

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«Мадрид ведёт себя плохо, он проявляет неприемлемый цинизм. Судья Хоакин Агирре продлил судебный процесс по делу Негрейры из-за просьбы «Реала». Они не могут ничего найти уже на протяжении года. Было доказано, что мы не покупали арбитров, продление сроков расследования имеет предел. До этого мадридский «Реал» контролировал председателей судей в течение 70 лет, но мы не говорим об этом.

То, что делает телевидение «Реала» — это позор. Если у них есть порядочность, то я не понимаю, как они могут заниматься подобным. Судейский комитет, федерация должны действовать», — приводит слова Лапорты RAC1.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей Королевской испанской федерации футбола Хосе Негрейра был обвинён во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату € 7,7 млн от каталонского клуба, которую он получал в период с 2001-го по 2018-й.