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Хави: я не устал ни от футбола, ни от прессы, а с моей психикой всё в порядке

Хави: я не устал ни от футбола, ни от прессы, а с моей психикой всё в порядке
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что он принял решение покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона из-за эмоционального выгорания и чрезмерного давления СМИ.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я ухожу не из-за прессы или психологического здоровья, а потому что цели и ожидания не оправдываются. Я считаю, что команде нужно изменить курс развития ради клуба.

Я не устал ни от футбола, ни от СМИ. И дело не в психическом здоровье. Я в полном порядке! Дело не в критике. Я чувствую, что должен уйти 30 июня. Думаю, что это в интересах клуба. Я буду продолжать смотреть футбол и ездить на «Камп Ноу». Футбол — это моя жизнь и моя страсть», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, Хави сообщил, что он покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона, 27 января, после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5).

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