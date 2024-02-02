Непомнящий заявил, что Карпин вырос как тренер с приходом в сборную России

Заслуженный тренер Валерий Непомнящий поздравил с днём рождения действующего главного тренера сборной России Валерия Карпина. Опытный специалист пожелал более молодому коллеге здоровья, семейного благополучия и тренерских успехов. Также Непомнящий высказался о тренерском пути Карпина и отметил его профессиональный рост.

«В первую очередь хотел бы пожелать Валерию здоровья: в тренерском деле это важный аспект. Семейного благополучия, творческих успехов. Пусть он ищет и находит. Ну и самое главное — оставаться самим собой

Я наблюдал за ним с самого начала его тренерской карьеры, мы с ним пересекались, и он даже помогал мне. Скажу так: начинал он с большими амбициями и, простите, с большим обломом. Сейчас я вижу, как он растёт и прибавляет, как он чётко и твёрдо стоит на своей позиции, и, как мне кажется, приход в национальную команду помог ему вырасти. Он стал слышать игроков, а они, в свою очередь, понимают его», — приводит слова Непомнящего RT.

Ранее Валерия Карпина поздравили в соцсетях «Ростов», «Спартак», сборная России и испанский «Реал Сосьедад», за который он выступал в бытность футболистом.