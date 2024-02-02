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Нигерия — Ангола: Осимхен, Лукман — в стартовом составе на матч 1/4 финала КАН

Нигерия — Ангола: Осимхен, Лукман — в стартовом составе на матч 1/4 финала КАН
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Нигерии и Анголы. Игра пройдёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Нигерия
Не начался
Ангола
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команды.

Нигерия: Нвабили, Трост-Эконг, Аджайи, Айна, Занузи, Бейсси, Оньека, Осимхен, Саймон, Лукман, Айуоби.

Ангола: Синьори, Карнейро, Буату-Мананга, Гаспар, Афоншу, Эстрела, Шоу, Фреди, Мабулулу, Жилберту, Желсон.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная Нигерии обыграла камерунскую национальную команду со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Анголы выиграла у Намибии со счётом 3:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

Календарь Кубка Африки
Турнирная сетка Кубка Африки
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