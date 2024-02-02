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Мамаев: Александру Кокорину ещё играть и играть, подождите с приглашением в академию

Мамаев: Александру Кокорину ещё играть и играть, подождите с приглашением в академию
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о возможном приглашении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в свою академию в Дубае (ОАЭ).

«С Кокориным на связи. Подождите с приглашением в мою академию, ему ещё долго играть и играть», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 февраля, Павел Мамаев посетил матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 32-летний Александр Кокорин провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету пять игр, два гола и один ассист в Лиге Европы.

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