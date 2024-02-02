Глушаков отреагировал на поздравление «Спартака» с днём рождения после долгого перерыва

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с тем, что 27 января красно-белые поздравили его с 37-летием после долгого перерыва.

«Спокойно отреагировал на поздравление «Спартака» с днём рождения. Меня не только «Спартак» поздравляет. Я плохого ничего не делал «Спартаку». Клуб всегда в моей душе. А поздравляли или не поздравляли, наверное, кто-то пришёл и сказал, что нужно это сделать. В любом случае — историю не вычеркнешь из строк», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 ассистами.