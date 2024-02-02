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Комличенко: подарили Карпину на день рождения очень нужную вещь — вкусную, 12-летнюю

Комличенко: подарили Карпину на день рождения очень нужную вещь — вкусную, 12-летнюю
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что в команде подарили главному тренеру Валерию Карпину на день рождения. Сегодня, 2 февраля, Валерию Карпину исполнилось 55 лет.

«Скромненько поздравили Карпина с 55-летием, маленький подарочек сделали. Что? Очень нужная вещь, вкусная — 12-летняя, всё самое вкусное», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

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