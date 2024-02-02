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Марцел Личка рассказал, считает ли он себя жёстким и требовательным тренером

Марцел Личка рассказал, считает ли он себя жёстким и требовательным тренером
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, при каких обстоятельствах он способен проявить жёсткость в своей работе.

«Это нормально, когда ты ошибаешься, в спорте невозможно без этого. Но когда вижу, что кто-то не делает свою работу на 100% и думает, что за него это сделает кто-то другой, то да, к таким моментам отношусь жёстко и начинаю быть злым.

Футбол — это коллективный спорт. Мы ничего не добьёмся, если каждый не будет выкладываться на 100%. В раздевалке 23-25 человек, плюс тренерский и медицинский штабы. Нужно всем работать как команда», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале ФК «Динамо».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом. После 18 туров чемпионата России московский клуб набрал 32 очка и занимает третье место.

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