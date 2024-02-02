«В Европе люди — большие оптимисты». Личка — о разнице в русском и чешском менталитете

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, есть ли общее у русского и чешского менталитета.

«У русских похожий менталитет с чехами? Нет, точно нет. Когда приехал в Беларусь, не думал, что будет такая разница, но, когда оказался в Оренбурге, разница была ещё больше. В Европе люди — большие оптимисты. Когда я приехал в Беларусь, помню, заходишь в кофейню, здороваешься, улыбаешься, но люди закрытые. Лишь на третий-четвёртый раз они начинают говорить «здравствуйте».

Каждый край имеет свою культуру, и это хорошо для моей жизни, что могу знакомиться с разными людьми», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале ФК «Динамо».

Напомним, с 2018 по 2019 год Личка работал в качестве главного тренера в брестском «Динамо». С 2020 по 2023 год чешский специалист возглавлял «Оренбург». Минувшим летом Личка занял пост главного тренера московского «Динамо».