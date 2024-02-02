Нигерия — Ангола: гол Осимхена был отменён из-за офсайда

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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Нигерии и Анголы. Игра проходит на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён из-за положения вне игры.

Ранее, на 41-й минуте, нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман открыл счёт в матче.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная Нигерии обыграла камерунскую национальную команду со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Анголы выиграла у Намибии со счётом 3:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.