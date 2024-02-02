Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ДР Конго — Гвинея. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия обыграла Анголу благодаря голу Лукмана и вышла в 1/2 финала КАН

Нигерия обыграла Анголу благодаря голу Лукмана и вышла в 1/2 финала КАН
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и Анголы. Игра проходила на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской национальной команды.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 0
Ангола
1:0 Лукман – 41'    

На 41-й минуте нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман открыл счёт в матче. На 75-й минуте нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён из-за положения вне игры.

Благодаря этой победе сборная Нигерии прошла в 1/2 финала Кубка африканских наций, где сыграет с победителем пары Кабо-Верде — ЮАР.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная Нигерии обыграла камерунскую национальную команду со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Анголы выиграла у Намибии со счётом 3:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

Календарь КАН
Турнирная сетка КАН
Материалы по теме
Президент «Наполи» предстанет перед судом из-за ложной отчётности о покупке Осимхена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android