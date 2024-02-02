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Нигерия обыграла Анголу благодаря голу Лукмана и вышла в 1/2 финала КАН

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и Анголы. Игра проходила на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской национальной команды.

На 41-й минуте нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман открыл счёт в матче. На 75-й минуте нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён из-за положения вне игры.

Благодаря этой победе сборная Нигерии прошла в 1/2 финала Кубка африканских наций, где сыграет с победителем пары Кабо-Верде — ЮАР.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная Нигерии обыграла камерунскую национальную команду со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Анголы выиграла у Намибии со счётом 3:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.