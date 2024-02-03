Дмитрий Радченко ответил, кем считает себя — зенитовцем или спартаковцем

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, кем считает себя — зенитовцем или спартаковцем.

«Кем я себя считаю — зенитовцем или спартаковцем? Это два клуба, сыгравшие большую роль в моей жизни. «Зенит» — фундамент, «Спартак» — место, где раскрылся как футболист, выиграл свои первые титулы. Так сильно эти команды не разделял бы, но так как чистый ленинградец и сейчас работаю в команде, то «Зенит» ближе.

Был ли тогда такой же ажиотаж при переходе из «Зенита» в «Спартак», как сейчас? Нет, такого не чувствовал. Времена были непростые для «Зенита», не было такого противостояния, потому что это был чемпионат СССР, где было киевское «Динамо» и другие команды», — сказал Радченко в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Дмитрий Радченко выступал за «Зенит» в период с 1988 по 1990 год. За «Спартак» он играл с 1991 по 1993 год.