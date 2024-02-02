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Газизов прокомментировал уход Бердыева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

Газизов прокомментировал уход Бердыева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Напомним, «Динамо» объявило, что Бердыев покинет команду в среду, 31 января. Отмечалось, что специалист продолжит готовить команду ко второй части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера.

«Неприятная новость для нас. Но клуб быстро среагировал, как только пошли слухи. Чтобы не было никаких конфликтов, мы объявили сразу. А так мы хотели сделать это после окончания второго сбора.

Решение было принято, Курбан Бекиевич его озвучил. Работать с таким человеком всегда почётно. Мы расстаёмся большими друзьями. Но в футболе всё происходит.

Когда только Бердыев приходил в клуб, то у нас был пункт в контракте, что он может в любое время уйти. И это время пришло. Его слово. Почему? Лучше спросить у него.

Хотели ли мы продолжить сотрудничество? Конечно. Глупо терять такого человека. Но решение бесповоротное», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей.

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