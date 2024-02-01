Бердыев покинул лидера Первой лиги перед решающей частью сезона! Его ждёт необычная работа

«Динамо» уже ищет тренера, который выведет клуб в РПЛ. А сборная Азербайджана надеется совершить рывок с легендой «Рубина».

Неожиданная новость пришла из Первой лиги. Главный тренер возглавляющего таблицу махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев покинул пост по собственному желанию.

ФК «Динамо» Махачкала заявление клуба «Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу».

Отмечается, что Бердыев продолжит подготовку команды к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера. Почему же он покинул «Динамо»?

Бердыев подписал контракт с махачкалинским клубом летом 2023 года. В «Динамо» образовался мощный триумвират: Шамиль Газизов – гендиректор, а президент — Гаджи Гаджиев. Три авторитетных для российского футбола фигуры. Гаджиев привлёк Газизова и Бердыева с понятной целью – вывести клуб в РПЛ. Хотя официально об этом никто не заявлял. «Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьёзный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Сёмина, Романцева… У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьёзных сиюминутных задач, они их сами себе поставят», — отметил Гаджиев. По итогам первой части сезона в Первой лиге «Динамо» приблизилось к РПЛ. За 20 туров махачкалинцы набрали 37 очков и ушли на паузу первыми.

Курбан Бедыев в махачкалинском «Динамо» Фото: vk.com/fcdmx

Однако внутри «Динамо» не было идиллии. Президент клуба Гаджи Гаджиев рассказывал о разногласиях:

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково. Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база. Большой опыт — это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям — это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны — тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их».

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов в январе отмечал, что поводов опасаться ухода Бердыева нет.

Шамиль Газизов генеральный директор «Динамо» Махачкала «Возможный уход Бердыева? Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича всё устраивает. Смысл об этом разговаривать? Я бы не хотел пока думать об этом. Можно не буду эту тему теребить? Мы идём на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет. Мы обязаны».

Утром 1 февраля Гаджиев на вопрос о возможном уходе Бердыева отвечал, что «в нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде». Однако уже через пару часов появилось официальное заявление, в котором «Динамо» попрощалось с тренером. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщает, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Бердыева — сборная Азербайджана. Однако возглавит он её не сразу, а спустя время.

Интересно, что ранее Курбан тренировал из сборных лишь родной Туркменистан (1999). Так что работа в Азербайджане – необычный опыт. «Динамо» же было готово к уходу тренера, поэтому уже ведёт переговоры с другими кандидатами.

Уход Бердыева – потеря для Махачкалы. Теперь решить задачу по выходу в РПЛ станет чуть сложнее. Всё зависит от выбора Гаджиевым и Газизовым нового тренера.