«Атлетик» Б разгромил «Мальорку» в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. «Атлетик» одержал победу со счётом 4:0.
На третьей минуте отличился защитник «Атлетика» Юри Берчиче. Ему ассистировал Нико Уильямс. Через 13 минут Юри Берчиче оформил дубль, в этот раз он забил с передачи Горки Гурусеты. На 65-й минуте Горка Гурусета довёл счёт до крупного. Итоговый счёт установил полузащитник хозяев Икер Муньяин — 4:0.
«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков после 23 матчей. «Мальорка» находится на 15-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет мадридский «Реал» (57).
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