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Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
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«Атлетик» Б разгромил «Мальорку» в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги

«Атлетик» Б разгромил «Мальорку» в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 23-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. «Атлетик» одержал победу со счётом 4:0.

На третьей минуте отличился защитник «Атлетика» Юри Берчиче. Ему ассистировал Нико Уильямс. Через 13 минут Юри Берчиче оформил дубль, в этот раз он забил с передачи Горки Гурусеты. На 65-й минуте Горка Гурусета довёл счёт до крупного. Итоговый счёт установил полузащитник хозяев Икер Муньяин — 4:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков после 23 матчей. «Мальорка» находится на 15-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет мадридский «Реал» (57).

Испания - Примера . 23-й тур
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Берчиче – 3'     2:0 Берчиче – 16'     3:0 Гурусета – 62'     4:0 Муньяин – 89'    
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