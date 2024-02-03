Нападающий «Крыльев» Цыпченко: тяжело сказать, есть ли потолок для команды в этом сезоне

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал потенциал выступления спортсменов в текущем сезоне. Футболист считает, что сейчас клуб выступает «более-менее стабильно».

«Могут быть какие-то травмы, ещё какие-то перестройки в команде. Тяжело сказать, есть ли потолок для „Крыльев“ в этом сезоне. Кто-то уходит, кто-то приходит. Сейчас всё более-менее стабильно. Не хочу загадывать, но нынешнее место или пару мест выше по первой части сезона заслужены», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Дмитрий Цыпченко высказался о восстановлении после травмы, которую он получил в матче 1-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Футболист назвал полученную травму «тяжёлой» и отметил, что реабилитация «проходит нормально».

Встреча между «Ахматом» и «Крыльями Советов» прошла 22 июля 2023 года на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счётом 2:1 в пользу самарского клуба. У «Крыльев» забитыми голами отметились Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин. В «Ахмате» на 90+4-й минуте единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов и установил окончательный счёт в игре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).