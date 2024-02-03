«Интер Майами» после перехода Месси стал вторым клубом МЛС со стоимостью более $ 1 млрд

«Интер Майами» стал второй по стоимости франшизой MLS, сообщает Forbes. По оценке издания, стоимость клуба выросла на 72% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет $ 1,03 млрд. Сообщается, что главной причиной такого роста стало подписание руководством «Интер Майами» летом 2023 года контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщается, «Интер Майами» стал вторым клубом в истории лиги, стоимость которого по оценке Forbes достигла $ 1 млрд. Ранее это удалось ФК «Лос-Анджелес», который достиг этой планки в 2023 году и остаётся самой ценной командой МЛС с доходом в $ 1,2 млрд.

36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года на правах свободного агента. В 14 матчах за новый клуб Месси забил 11 голов и отдал пять результативных передач.