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Лионелю Месси в Гонконге устроили невероятный перформанс на корабле

Звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси ярко встретили в Гонконге, куда его клуб прибыл для проведения товарищеской встречи.

Фанаты разместили огромное изображение Месси на мачте корабля и многих больших экранах в сердце города.

Напомним, завтра в 10:00 мск «Интер Майами» должен провести товарищеский матч с местным клубом «Гонконг ХI».

1 февраля проходил товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу саудовцев.

Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке