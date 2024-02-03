Кубок африканских наций, 3 февраля: расписание игрового дня

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Сегодня, 3 февраля, в Кубке африканских наций состоится два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

3 февраля, расписание игрового дня.

1/4 финала Кубка африкански наций:

20:00 мск. Мали — Кот-д'Ивуар;

23:00 мск. Кабо-Верде — ЮАР.

Вчера, 2 февраля, в матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии обыграла Анголу со счётом 1:0. В свою очередь, сборная ДР Конго выиграла у Гвинеи со счётом 3:1. В полуфинале турнира победитель пары Мали — Кот-д'Ивуар сыграет с ДР Конго. Победитель пары Кабо-Верде — ЮАР проведёт встречу с Нигерией.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.