Комличенко ответил, чем новичок «Ростова» Роналдо похож на Роналдо Зубастика

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о новом вингере ростовчан бразильце Роналдо.

«К нам пришли новички, осваиваются. Чем наш Роналдо похож на Роналдо Зубастика? Чем он может быть похож? Фамилией только. Разные игроки — тот феномен, так что здесь сравнивать невозможно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» из болгарского «Левски София». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Роналдо с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.