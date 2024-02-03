«Я возлагал на него большие надежды». Тренер «Юнайтед» тен Хаг высказался о Маунте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированного полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Маунта.

«Он всё ещё борется [с травмой], полученной во второй игре сезона. Он вернулся на некоторое время, а затем получил новую травму. Это не очень здорово, и это расстраивает его, и я сочувствую ему. На него были такие большие надежды, и я лично возлагал на него большие надежды, он мог бы стать хорошим игроком для нас. Сейчас для него важнее всего набрать форму и двигаться шаг за шагом, не форсировать события, и тогда, надеюсь, к концу сезона он сможет оставаться в форме и бороться за место в команде. Или, по крайней мере, сыграть свою роль в этой команде», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Маунт перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В конце ноября 25-летний игрок получил травму и с тех пор пока что не выходил на поле.