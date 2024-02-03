Стал известен состав «Оренбурга» на контрольный матч с болгарским «Спартаком»

В контрольном матче встретятся «Оренбург» и болгарский «Спартак». Команды будут играть на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Гойкович, Сиваков, Гогличидзе, Малых, Прохин, Вера, Титков, Марин, Обухов, Воробьёв.

На первом сборе «Оренбург» провёл два контрольных матча. 22 января команда Давида Деограсии сыграла вничью с «Навбахором» из Узбекистана со счётом 2:2. 23 января «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» — 5:1.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. в 19-м туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА 2 марта.