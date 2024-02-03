Стал известен состав «Оренбурга» на контрольный матч с болгарским «Спартаком»
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В контрольном матче встретятся «Оренбург» и болгарский «Спартак». Команды будут играть на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
1-й тайм
1 : 1
Спартак В
Варна, Болгария
0:1 1:1 Титков – 8'
Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Гойкович, Сиваков, Гогличидзе, Малых, Прохин, Вера, Титков, Марин, Обухов, Воробьёв.
На первом сборе «Оренбург» провёл два контрольных матча. 22 января команда Давида Деограсии сыграла вничью с «Навбахором» из Узбекистана со счётом 2:2. 23 января «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» — 5:1.
«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. в 19-м туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА 2 марта.
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