«Краснодар» — «Родина»: стартовые составы команд на контрольный матч

В контрольном матче встретятся «Краснодар» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Дубай Спорт Сити» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Эктов, Кастаньо, Сперцян, Кади, Кучугура, Олусегун, Кокшаров.

«Родина»: Шакеров, Крижан, Мещанинов, Марсиньо, Ориньо, Ната, Дмитриев, Гордюшенко, Бакаев, Калмыков, Тимошенко.

Для «Краснодара» это первый матч на зимних тренировочных сборах.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.