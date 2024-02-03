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«Краснодар» — «Родина»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Краснодар» — «Родина»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся «Краснодар» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Дубай Спорт Сити» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1-й тайм
1 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Сперцян – 4'    

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Эктов, Кастаньо, Сперцян, Кади, Кучугура, Олусегун, Кокшаров.

«Родина»: Шакеров, Крижан, Мещанинов, Марсиньо, Ориньо, Ната, Дмитриев, Гордюшенко, Бакаев, Калмыков, Тимошенко.

Для «Краснодара» это первый матч на зимних тренировочных сборах.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.

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