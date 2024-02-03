«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» благодаря голу на последних минутах

Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Эвертон» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Главным арбитром встречи являлся Майкл Оливер. Игра началась в 15:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:2.

На четвёртой минуте Ришарлисон после передачи Дестини Удоджи открыл счёт. На 30-й минуте полузащитник «ирисок» Джек Харрисон сравнял счёт, однако уже на 41-й минуте Ришарлисон оформил дубль. При этом на 90+5-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт принёс ничью для «Эвертона».

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 44 очками. «Эвертон» после такого же количества проведённых игр находится на 17-й строчке с 19 очками.