«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» благодаря голу на последних минутах

Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Эвертон» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Главным арбитром встречи являлся Майкл Оливер. Игра началась в 15:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:2.
На четвёртой минуте Ришарлисон после передачи Дестини Удоджи открыл счёт. На 30-й минуте полузащитник «ирисок» Джек Харрисон сравнял счёт, однако уже на 41-й минуте Ришарлисон оформил дубль. При этом на 90+5-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт принёс ничью для «Эвертона».
На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 44 очками. «Эвертон» после такого же количества проведённых игр находится на 17-й строчке с 19 очками.
- 3 февраля 2024
-
18:39
-
18:31
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
17:11
-
17:00
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:28
-
16:28
-
16:21
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:28