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«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» благодаря голу на последних минутах

«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» благодаря голу на последних минутах
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Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Эвертон» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Главным арбитром встречи являлся Майкл Оливер. Игра началась в 15:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:2.

На четвёртой минуте Ришарлисон после передачи Дестини Удоджи открыл счёт. На 30-й минуте полузащитник «ирисок» Джек Харрисон сравнял счёт, однако уже на 41-й минуте Ришарлисон оформил дубль. При этом на 90+5-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт принёс ничью для «Эвертона».

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 44 очками. «Эвертон» после такого же количества проведённых игр находится на 17-й строчке с 19 очками.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Ришарлисон – 4'     1:1 Харрисон – 30'     1:2 Ришарлисон – 41'     2:2 Брэнтуэйт – 90+4'    
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