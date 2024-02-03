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Тимощук рассказал, что «Зенит» планирует сыграть разными составами в ближайших матчах

Тимощук рассказал, что «Зенит» планирует сыграть разными составами в ближайших матчах
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Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о ближайших матчах команды на сборах. В понедельник, 5 февраля, в матче Кубка равноправия «Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духаилем», а во вторник, 6 февраля, сине-бело-голубые в контрольной игре встретятся с армянским «Ноа».

«У «Зенита» по плану два матча подряд за два дня, будут играть два разных состава? Безусловно, так и планируем. Чтобы дать ребятам побольше игрового времени. То же касается и объёма — нужно, чтобы все проделали похожую работу. Мы стараемся привести команду к общей базе для того, чтобы объём, выносливость и скоростная работа была у всех на одном уровне», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Кроме «Аль-Духаиля», соперниками «Зенита» в Кубке равноправия станут китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос». Турнир проходит в Катаре с 1 по 13 февраля.

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