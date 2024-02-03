«Рубин» в товарищеском матче потерпел поражение от «Волгаря»

Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь». Команды встретились в Турции. Стартовый свисток игры прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился победой астраханской команды со счётом 2:0.

«Волгарь» открыл счёт на табло на 30-й минуте. Этому поспособствовал Тимур Жамалетдинов, который сумел реализовать 11-метровый удар. Спустя 11 минут астраханцы удвоили своё превосходство — на сей раз отличился Дмитрий Лесников.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 28 очков за 18 матчей. «Волгарь» находится на 17-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Астраханский клуб заработал 19 очков за 20 матчей.