«Рубин» в товарищеском матче потерпел поражение от «Волгаря»
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Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь». Команды встретились в Турции. Стартовый свисток игры прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился победой астраханской команды со счётом 2:0.
«Волгарь» открыл счёт на табло на 30-й минуте. Этому поспособствовал Тимур Жамалетдинов, который сумел реализовать 11-метровый удар. Спустя 11 минут астраханцы удвоили своё превосходство — на сей раз отличился Дмитрий Лесников.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 28 очков за 18 матчей. «Волгарь» находится на 17-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Астраханский клуб заработал 19 очков за 20 матчей.
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