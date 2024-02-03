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Мали — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка африканских наций

Мали — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Мали и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Пе» в Бауке (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Мали
1-й тайм
0 : 0
Кот-д'Ивуар

Стартовые составы:

Мали: Диарра, Траоре, Куяте, Ньякате, Сако, Айдара, Самассеку, Кулибали, Траоре, Думбия, Синайоко.

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана, Конан, Коссуну, Орье, Н'Дика, Пепе, Кессье, С. Фофана, Сери, Куаме, Градель.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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