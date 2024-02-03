Агент Вендела отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы «Зенита»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вендела, отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы сине-бело-голубых.
«Неправда, что Вендел не явился на второй сбор «Зенита». Он уже прибыл в Доху. Он просто остался в Бразилии на два дня дольше, чтобы заняться личными делами», — сказал Рибейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее Sport24 сообщил, что Вендел не приехал на второй зимний сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе.
В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.