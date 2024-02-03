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Агент Вендела отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы «Зенита»

Агент Вендела отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы «Зенита»
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вендела, отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы сине-бело-голубых.

«Неправда, что Вендел не явился на второй сбор «Зенита». Он уже прибыл в Доху. Он просто остался в Бразилии на два дня дольше, чтобы заняться личными делами», — сказал Рибейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Sport24 сообщил, что Вендел не приехал на второй зимний сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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