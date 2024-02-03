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«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас», «Бёрнли» ушёл от поражения в матче с «Фулхэмом»

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Брайтон» одержал победу со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Льюис Данк, Джек Хиншелвуд, Факундо Буонанотте и Жоао Педро. За «Кристал Пэлас» забил Жан-Филипп Матета.

«Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка.

В параллельном матче встречались «Бёрнли» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дерреном Бондом. Итоговый результат — 2:2.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья. Через четыре минуты преимущество гостей упрочил нападающий Родриго Мунис. «Бёрнли» отыгрался усилиями Датро Фофана, оформившего дубль.

«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 23 матча. «Бёрнли» находится на 19-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).