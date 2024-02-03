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«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас», «Бёрнли» ушёл от поражения в матче с «Фулхэмом»

«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас», «Бёрнли» ушёл от поражения в матче с «Фулхэмом»
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Брайтон» одержал победу со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Льюис Данк, Джек Хиншелвуд, Факундо Буонанотте и Жоао Педро. За «Кристал Пэлас» забил Жан-Филипп Матета.

«Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Данк – 3'     2:0 Хиншелвуд – 33'     3:0 Буонанотте – 34'     3:1 Матета – 71'     4:1 Педро – 84'    

В параллельном матче встречались «Бёрнли» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дерреном Бондом. Итоговый результат — 2:2.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья. Через четыре минуты преимущество гостей упрочил нападающий Родриго Мунис. «Бёрнли» отыгрался усилиями Датро Фофана, оформившего дубль.

«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 23 матча. «Бёрнли» находится на 19-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Пальинья – 17'     0:2 Мунис – 21'     1:2 Фофана – 71'     2:2 Фофана – 90+1'    
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