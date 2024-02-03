Агент Лесового оценил вероятность выступления Даниила за сборную Израиля

Футбольный агент Шахар Гринберг, который представляет интересы российского футболиста израильского «Маккаби» Хайфа Даниила Лесового, оценил вероятность выступления игрока за сборную Израиля.

«Жена Даниила отправила все документы для получения гражданства Израиля. Если она получит, то, вероятно, футболист тоже получит израильский паспорт. Что касается возможного выступления за национальную сборную Израиля, то это пока не рассматривается. Ещё слишком рано об этом говорить», — приводит слова Гринберга «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. 26-летний Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.